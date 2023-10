L'ex calciatore Tommaso Cicoli è morto: il Centro Sportivo Primavera piange la sua scomparsa

Tommaso Cicoli ha perso la vita in un drammatico incidente lungo la Nettunense al confine tra i territori di Aprilia e di Lanuvio. Il 41enne, di professione geometra, è un ex calciatore: ha indossato la maglia del Centro Sportivo Primavera, che ora piange la sua scomparsa. L'uomo era in sella alla sua moto quando, per cause che sono al momento ancora al vaglio, c’è stato lo scontro con un’auto.

Il comunicato del club: "Il Centro Sportivo Primavera si stringe attorno alla famiglia di Tommaso Cicoli (ex attaccante bianco celeste stagione 2019) per la sua tragica scomparsa. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze".