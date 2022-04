Vis Sezze-Itri 2-1: rimonta e vittoria all'ultimo istante!

Emozioni da derby tra Vis Sezze e Itri. Il risultato finale recita 2 a 1 per i padroni di casa, ma non racconta a pieno l'andamento del match. L'avvio è infatti migliore per la squadra di Ardone, che ci prova fin dai primi istanti e passa in vantaggio con Costanzo, al 6'. Seguono altre occasioni e veri e propri miracoli di Staropoli, che nega il raddoppio. Nella ripresa gli ospiti cercano di proteggere il vantaggio, ma nei minuti finali la Vis ribalta tutto. Al 33' Valente trova il pari sugli sviluppi di un calcio piazzato ma a decidere tutto è Loria, che ad un minuto dal 90' trova il 2 a 1. Felicità immensa per la Vis Sezze e tanto rammarico per l'Itri, ora di nuovo in zona playout.

VIS SEZZE-ITRI 2-1

MARCATORI: Costanzo 6'pt (I), Valente 33'st (V), Loria 44'st (V)