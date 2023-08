Canoa, da Duisburg a Parigi: si avvera il sogno dei poliziotti del Circolo Remiero di Sabaudia

Straordinaria affermazione atleti del Centro Remiero della Polizia di Stato di Sabaudia ai Campionati Mondiali di Canoa a Duisburg. Dalla Germania anno conquistato un Pass Olimpico, un Titolo Mondiale ed una Medaglia di Bronzo. Nel C2 500 metri, nuova distanza Olimpica a partire da Parigi 2024, soi è aggiudicata la penultima Carta Olimpica disponibile la coppia composta dall' Agente Scelto Carlo Tacchini e dall' Agente Gabriele Casadei. Un risultato che ripaga un grande lavoro sotto la supervisione del Tecnico Federale Vice Sovrintendente Alessandro Ventriglia.

E' arrivato l’Oro mondiale con la coppia formata dall’Assistente Daniele Santini e dall’Agente Scelto Nicolae Cracium, che hanno tagliato per primi il traguardo nel C2 1000 metri, precedendo le imbarcazioni di Germania e Romania. Una vittoria dal sapore specialissimo per l’Assistente Santini, diventato a giugno papà di Caterina.

L'Agente Santini si è affermato anche nel C2 500 metri mix, vincendo la Medaglia di Bronzo insieme alla giovanissima Olympia Della Giustina, atleta padovana classe 2004. Ottimi risultati anche per l’Agente Matttia Mattia, giunto settimo nel C1 200 metri e quinto in Finale B nel C1 1000.

Soddisfatto il Coordinatore delle Fiamme Oro Sabaudia, l'Ispettore Maurizio Carollo: "Questi risultati sono importantissimi per la Canoa azzurra e ci rendono molto orgogliosi dei nostri atleti. In questa stagione le Fiamme Oro Canoa hanno trionfato nei Campionati del Mondo in tutte le categorie (Junior, Under23 e Senior), confermandosi una realtà il cui prestigio è riconosciuto a livello mondiale. Da questa consapevolezza ripartiremo per affrontare al meglio le sfide del futuro, tra le quali ora possiamo ufficialmente dire che ci saranno le Olimpiadi di Parigi 2024”.