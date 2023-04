Superlega, preliminare quinto posto: Cisterna batte Taranto ma fa calare il suo sipario

Bene la vittoria, ma cala il sipario. La Top Volley Cisterna batte 1-3 Taranto a domicilio e chiude con un sorriso la sua stagione. I tre punti infatti non sono sufficienti per lottare per il primo posto del gironcino con Padova che è prima.

"E’ stato un match spettacolare – il commento del libero a fine gara – abbiamo cominciato bene ma poi siamo calati di intensità in tutte le fasi di gioco. Gli episodi non hanno girato a nostro favore, ma Cisterna ha vinto meritatamente. Sono comunque contento della prestazione della squadra, con buoni numeri in battuta ed un paio di ottime difese, di sicuro l’impegno non è mancat".

Gli ionici si portano avanti 6-4 con buone soluzioni di Ekstrand e Charalampos, ma Cisterna è sempre sul pezzo con un buon Martinez che firma l’8-6. Taranto allunga 12-8 costringendo coach Soli al time out. Bayram efficace da posto 2 mette a terra il 13-10. Charalampos firma il 15-12, poi Andreopoulous mura Martinez. Muro su Rossi per il 18-12. La Top volley inserisce Baranovitz e Zingel in diagonale ma Andreopouolous difende una palla che diventa un punto 20-13. Cisterna recupera qualche punto e si porta 21-18. Il buon turno in battuta di Antonov permette l’allungo 24-19. Cisterna conquista il 24-21. Il set se lo aggiudica Taranto 25-21.

Nel secondo parziale Cisterna si porta avanti 4-9. Larizza mette a terra il 6-11. Antonov guadagna il 7-12. Cisterna allunga un po’ ma la Gioiella si tiene sempre attaccata 12-18. Andreopoulous firma il 13-19. Antonov firma il 14-19, poi mura Baranovitz 15-19. Ekstrand firma il 16-19. Bayram spara out 17-19. Ekstrand fa mani out 18-19. Charalampos firma il 19-20. Aggancio degli ionici sul 21-21. La Due ricezioni imprecise regalano ancora il vantaggio a Cisterna. Ekstrand guadagna il 23-24. Antonov firma il 24-24 con un ace. Zingel attacca out 25-25. Si chiude con un ace in favore della Top Volley il secondo set 25-27.

Il terzo set vede Cisterna portarsi avanti 4-7. Taranto si mantiene sempre attaccata 12-14, Martinez fa mani out 12-15. Mattei a segno per il 12-16. Larizza sbaglia l’attacco 14-19. Gutierrez mura Larizza 15-22. Cottarelli firma il 17-23, chiude 16-25 un errore in attacco di Gargiulo. Anche nel quarto parziale la Top Volley si porta sopra con un ottimo Gutierrez 4-10. Antonov tiene vivo 5-10. Qualche errore di troppo in attacco sul campo rossoblù e la Top Volley allunga 10-15. Baranovitz sistema una palla incerta 15-19. top Volley si porta 18-21, Zingel firma il 18-22, poi Mattei fa ace 18-22. Taranto prova a rientrare nel match ma Cisterna chiude vincendo 25-19.

Gioiella Prisma Taranto – Top Volley Cisterna 1-3 (25-20, 25-27, 16-25, 19-25)

Gioiella Prisma Taranto: Cottarelli 1, Antonov 11, Larizza 6, Ekstrand 16, Andreopoulos 11, Gargiulo 6, Pierri (L). N.E. Rizzo, Stefani, Alletti, Falaschi. All. Di Pinto.

Top Volley Cisterna: Zanni 1, Bayram 10, Mattei 15, Martinez 19, Gutierrez 12, Rossi 5, Staforini (L), Zingel 5, Catania (L), Baranowicz 1. N.E. Lostritto, Sedlacek. All. Soli.