Cisterna Volley: Gianrio Falivene lascia, Cristina Cruciani nominata amministratrice unica

Il Cisterna Volley perde un pezzo importante. Gianrio Falivene, figura storica della pallavolo locale, e non solo, che per anni ha guidato la Top Volley - prima a Latina e poi a Cisterna - facendola diventare una delle squadre simbolo della Superlega e che ha ricoperto anche incarichi nella Lega maschile, ha rassegnato le proprie dimissioni da amministratore unico della società nata la scorsa estate.

A seguito delle dimissioni di Falivene, nell’assemblea dei soci ieri sera Cristina Cruciani è stata nominata amministratrice unica del Cisterna Volley. Cruciani è socia del club oltre che una figura molto attiva all’interno dell’organizzazione della società.

“Cisterna Volley - si legge in una nota - ringrazia Gianrio Falivene per l’attività sinora svolta in favore della società e gli augura ogni fortuna professionale per il futuro”.