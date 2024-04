Si torna in campo: Cisterna Volley sfida Piacenza nella prima dei play off per il quinto posto

Si torna a fare sul serio: mercoledì 3 aprile alle 20.30 il Cisterna Volley torna in campo al palazzetto dello sport di viale delle Province per la prima sfida dei play-off per il quinto posto, la coda del campionato di pallavolo di Superlega Credem Banca che mette in palio un posto per la prossima Challenge Cup.

La sfida è con il Gas Sales Blue Energy Piacenza, formazione che è reduce dalla partecipazione ai play-off scudetto dov’è stata eliminata dall’Allianz Milano a gara cinque.

Il Cisterna Volley arriva da uno stop piuttosto lungo per quanto riguarda le partite ufficiali ma ha partecipato al Nas Sports Tournament, il torneo internazionale che s’è svolto a Dubai e che ha visto i pontini protagonisti di una serie di partite contro alcune squadre di Superlega e contro selezioni composte da giocatori internazionali. Dopo il quarto posto negli Emirati Arabi Uniti i pontini sono rientrati in Italia lunedì per per prepararsi alla sfida con il Piacenza.

Le dichiarazioni alla vigilia

“Al torneo di Dubai abbiamo avuto una buona esperienza e, nonostante alcuni risultati non positivi, posso dire che ci siamo preparati e abbiamo lavorato bene dal mio punto di vista - ha detto il martello turco Efe Bayram - In queste settimane abbiamo lavorato con l’obiettivo di farci trovare pronti per questi play-off e finalmente saremo nuovamente in campo dopo tanto tempo dall’ultima partita ufficiale. Non è solo la parte finale della stagione perché in palio c’è qualcosa di molto importante ovvero la possibilità di giocare la coppa europea e questo è uno stimolo molto forte per tutti noi. Non possiamo dire che sarà tutto facile, questo è normale e fa parte dello sport, mi aspetto partite molto combattute e sicuramente difficili anche perché nella prima incontriamo una squadra come Piacenza. Posso assicurare che abbiamo sia le capacità sia la forza per mettere in difficoltà i nostri avversari e ci aspettiamo di ritrovare il nostro pubblico che ci darà un sostegno importante durante le sfide”.

I precedenti di quest’anno

Cisterna e Piacenza si sono incontrate per due volte nella stagione regolare con una vittoria a testa: al ritorno, era il 24 gennaio, il Cisterna vinse 3-1 con Faure protagonista con 25 punti, mentre all'andata era stata Piacenza a vincere con lo stesso risultato (3-1): in quella partita Faure totalizzò 26 punti e il secondo parziale, vinto da Piacenza 27-25 durò 34 minuti. “Logico che avremmo preferito essere protagonisti nella semifinale scudetto ma così non è stato e allora bisogna comunque intraprendere una strada nuova con il piglio di chi lo fa nel migliore dei modi - ha dichiarato Andrea Anastasi, coach del Piacenza che analizza il momento della sua squadra -. Se guardiamo il nome delle squadre in lizza, questo play off 5° posto che si presenta come un torneo prestigioso: ci confronteremo con squadre che, come noi, hanno l’obiettivo di partecipare a una coppa internazionale la prossima stagione. Affronteremo ogni sfida per onorare la competizione e per rispetto nei confronti della nostra società e del nostro pubblico”.