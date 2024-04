Play-off quinto posto, Cisterna contro Padova: in palio punti pesantissimi per la classifica

Punti pesantissimi quelli in palio nella gara di oggi, mercoledì 10 aprile, alle 20.30 al palazzetto di via delle Province tra Cisterna Volley e Pallavolo Padova per la terza giornata del girone dei play-off per il quinto posto.

I pontini arrivano da due sconfitte, la prima con Piacenza, 3-1 in casa, e la seconda domenica scorsa a Modena (3-2), mentre Padova, dopo il k.o. in quattro set a Verona ha poi vinto con un netto 3-0 la sfida in Veneto contro la Lube. Alla luce di questi risultati il Cisterna è ultimo nella classifica di questa coda della stagione di Superlega con un punto mentre Padova è attualmente terza con tre punti: le migliori quattro del girone giocheranno le semifinali e poi la finale, prevista in gara unica in casa della squadra meglio classificata al termine del torneo: la vincitrice risulterà quinta in classifica e di conseguenza qualificata alla prossima edizione della Challenge Cup.

In campionato le squadre si sono confrontate in due match molto combattuti: nella sfida d’andata a Padova si sono imposti i veneti 3-2, mentre nella sfida di ritorno il Cisterna chiuse in quattro set.

Le dichiarazioni alla vigilia

“Padova è una squadra che abbiamo affrontato in partite molto intense durante la stagione regolare, insieme ci siamo sfidati con la consapevolezza di giocarci una sfida salvezza poi ci siamo incontrati nuovamente anche al torneo internazionale di Dubai, seppur con altri obiettivi - spiega Alessandro Finauri del Cisterna Volley - Ci prepariamo a una partita in cui cercheremo di dare il massimo con l’obiettivo di vincere e provare anche a superarli in questa fase dei play-off per il quinto posto: ci conosciamo ormai molto bene quindi saremo sicuramente preparati a quello che ci aspetta”.

I pontini arrivano alla sfida con Padova dalla sconfitta al quinto parziale in casa di Modena. “Per me giocare al Pala Panini è stata un’esperienza bellissima e, se penso che fino a tre anni fa ero un appassionato proprio della squadra modenese e la guardavo in televisione, mi ha fatto molto piacere scendere in campo in questa partita - ammette Finauri - non è stato difficile adattarmi al ruolo del libero, pensavo peggio, c’era un po’ di ansia ovviamente ma una volta sceso in campo mi sono sciolto e tutto è andato bene».

L’ultima gara casalinga per Cisterna

Quella con Padova sarà l’ultima partita casalinga del Cisterna Volley in questa fase dei play-off per il quinto posto poi i giocatori di coach Guillermo Falasca saranno impegnati in due trasferte: domenica 14 aprile in casa della Lube (ore 18:00) e mercoledì 17 aprile (ore 20:30) a Verona.