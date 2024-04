Play-off per il quinto, trasferta a Modena per il Cisterna Volley

Sfida contro il Valsa Group Modena per il Cisterna Volley nel secondo appuntamento dei play-off per il quinto. Le formazioni scendono in campo oggi, domenica 7 aprile, alle 18 al Pala Panini; entrambe arrivano da una sconfitta nella prima uscita: i pontini hanno rimediato l’1-3 in casa con il Piacenza mentre Modena ha subìto lo stesso risultato in casa della Lube.

Le dichiarazioni alla vigilia

“Ci aspetta una sfida complicata contro una squadra che, nell’ultimo periodo, è in una fase di crescita importante e li abbiamo affrontati anche di recente al Nas Sports International di Dubai e abbiamo subìto il loro servizio - ammette Andrea Rossi, capitano del Cisterna Volley . Questo fondamentale sarà sicuramente importante nell’ambito della partita e il fatto di giocare in casa loro sicuramente non ci aiuterà. Nonostante tutto però noi dobbiamo provare a sfruttare al meglio le nostre armi come il nostro servizio e dovremo assolutamente provare a giocare al massimo perché il nostro obiettivo deve essere quello di vincere: ottenere un risultato importante sarebbe molto utile per noi”.

“Ora si gioca ogni tre giorni e avremo partite molto difficili da affrontare e dovremo lavorare partita dopo partita - aggiunge Daniele Mazzone - Contro Modena ci aspetta una partita impegnativa contro una formazione che ha sempre inciso molto al servizio contro di noi”.

Nuova sfida tra Cisterna e Modena

Quella tra Cisterna e Modena è stata, nel finale della stagione regolare, anche una piccola sfida a distanza per l’accesso nella griglia dei play-off scudetto: a spuntarla sono stati proprio i modenesi che sono usciti in tre gare (con Trento) nei quarti di finale dei play-off scudetto. “Contro Cisterna sarà una partita già molto importante per la classifica di questo play off, dovremo raccogliere le energie giuste e dare il meglio di noi stessi in campo migliorando ancora in alcuni fondamentali come battuta e attacco» ha chiarito Alberto Giuliani, allenatore del Valsa Group Modena.