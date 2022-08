Volley A3, De Paola nuovo giocatore di Sabaudia

Antonio De Paola vestirà la maglia del Sabaudia Pallavolo nella prossima stagione. Il talentoso schiacciatore di Minturno, che vanta un curriculum sportivo di altissimo livello, sarà uno dei rinforzi della squadra di coach Marco Saccucci. De Paola, che vanta un trascorso anche con Trento in serie A1, ha nel suo palmares anche la vittoria di una Champions League nel 2009, oltre una Supercoppa Italiana e una Coppa Italia di serie A2.

"Mi fa molto piacere tornare in un posto dove so che mi vogliono bene, mi hanno cercato spesso, e dove sono stato già in passato, posso dire che Sabaudia è una società seria, fatta da persone serie e mi auguro che tutti insieme potremo essere il più competitivi possibile – ha detto Antonio De Paola – in questo momento le vacanze stanno finendo e tra poco si ripartirà con gli allenamenti in palestra, io mi sono allenato molto durante l’estate con il beach volley che è una mia grande passione: sono arrivati anche buoni risultati giocando in coppia con il mio amico Salvatore Rossini e, come ogni estate, quella del beach volley è una parentesi che mi diverte molto ma allo stesso tempo mi permette di mantenermi sempre allenato, questo è molto importante per me".

De Paola, che arriva dalla stagione a Ortona, vanta complessivamente quattro anni nella massima serie con la maglia di Trento, giocando con campioni del calibro di Sokolov, Birarelli, Solé, Colaci e Lanza, ma anche Kaziyski e Vissotto. Ha anche disputato due campionati a Tuscania (A3), un campionato a Civita Castellana e prima ancora quattro anni consecutivi in serie A2 (Lagonegro, Aversa, Vibo e Ortona) ma anche Atripalda, Roma, Isernia e Cavriago.

"Un altro obiettivo importante che mi sono prefissato per la prossima stagione a Sabaudia è quello di poter trasmettere ai più giovani la giusta mentalità per lavorare bene tutti insieme – ha chiuso Antonio, soprannominato il ‘boia di Minturno’ per la sua notevole capacità realizzativa – Conosco molte persone, alcuni giocatori tra cui Stefano Schettino, mi considero un atleta locale e mi fa piacere giocare nel mio territorio dopo una stagione in serie A2 a Ortona, mi piace anche l’idea di giocare vicino casa mia in un’ottica di valorizzare sempre di più questo territorio che a livello sportivo è sempre ad alto livello".

Soddisfatto anche Lino Capriglione, il vice presidente del Sabaudia. !Le parole di Antonio De Paola ci fanno particolarmente piacere perché è evidente che ha compreso il nostro progetto e la nostra voglia di fare bene con un’idea solida e capace di valorizzare il nostro territorio – ha detto il dirigente di Sabaudia – scegliere un atleta della sua esperienza, che è anche espressione del nostro territorio, è un passaggio molto importante per noi perché si inserisce bene nella nostra idea di promozione sportiva che coinvolgerà anche gli appassionati e gli studenti delle scuole del nostro territorio senza dimenticare gli sponsor che potranno continuare a sostenere questo nostro sogno".