Superlega, Fabio Soli non è più l'allenatore della Top Volley Cisterna

Ufficialmente la società non lo ha ancora salutato, ma nel frattempo è stato annunciato altrove. Fabio Soli non sarà più l'allenatore della Top Colley Cisterna per la stagione 2023/2024.

Il tecnico ha scelto un'esperienza ambiziosa, ossia sedere sulla panchina del Trentino Volley, la squadra da poco scudettata. Soli è stato annunciato dalla società proprio nella giornata di oggi, 15 giugno.