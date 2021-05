A Latina 24 nuovi alloggi popolari a Porta Nord, bando dell’Ater. A chi saranno destinati

L’Ater di Latina lavora per la realizzazione di nuove case popolari nell'area di Porta nord nel capoluogo: è stato pubblicato, infatti, il bando di gara per 24 alloggi per categorie speciali. Un intervento, spiegano dall’Azienda Territoriale per l'edilizia residenziale pubblica, che “comporta un investimento di quasi 2 milioni e mezzo di euro provenienti dai fondi della 179 del '93 e della 493 dello stesso anno”.

L'intervento per 16 unità da 46 metri quadrati, 4 da 62 metri quadrati e 4 da 70 metri quadrati, destinate rispettivamente per unità familiari di 2, 3 e 4 persone, “sarà realizzato con particolare attenzione all'efficienza energetica e alla qualità estetica per una volumetria di 5.5000 metri cubi con una altezza dell'edificio di 16 metri e mezzo”.

"Questo intervento - spiega il presidente dell'Ater di Latina Marco Fioravante - si inserisce nel piano di investimenti dell'ente in una fase delicatissima sia sotto il profilo sociale con un’ accresciuta domanda di edilizia pubblica, sia dal punto di vista delle politiche di sostegno del mercato del lavoro. Cerchiamo di mettere in campo tutte le risorse disponibili: questo intervento si aggiunge a quelli in atto, tra gli altri a Cori (dove abbiamo consegnato l'area del cantiere) e a Terracina”.