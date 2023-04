Secchioni stracolmi e cumuli di rifiuti in strada dove non c’è il porta a porta: la rabbia dei residenti

Cumuli di rifiuti, buste di immondizia sui marciapiedi, bidoni stracolmi: questa l’immagine in alcune zone di Latina, a ridosso del centro città, che non sono coperte dal servizio porta a porta. La foto ci è stata invita da una nostra lettrice che ha immortalato la situazione lungo via dei Volci - poco prima del ponte per il Pantanaccio - ed è stata scattata nella mattinata del giorno di Pasqua.

Colpa di quello che viene definito come il fenomeno della "migrazione dei rifiuti" dilagante ormai in alcune aree del capoluogo dopo l'introduzione del servizio di raccolta porta a porta nella maggior parte della città di Latina.

“Questa è la situazione nel giorno di Pasqua, ma non si discosta molto da quello che accade quotidianamente quando persone che non sono residenti nella zona vengono a gettare qui i loro rifiuti”: questo scrive la nostra lettrice. E’ evidente che in città ci sono ancora persone che non rispettano le regole del porta a porta e che “migrano” verso le aree della città dove sono ancora presenti i secchioni per gettare i rifiuti.

E’ un fenomeno questo molto sentito da Abc che nei mesi ha intensificato i servizi di controllo che però hanno interessato anche altre infrazioni nella raccolta differenziata. Secondo l’ultimo bilancio dell’azienda nel 2022 sono state 150 le sanzioni elette in città, di cui 22 verso utenze domestiche; il 69% delle multe ha inoltre riguardato cittadini residenti mentre il restante 31% utenti che non risultano residenti nel capoluogo e sono invece provenienti da comuni limitrofi (qui tutti i dati)