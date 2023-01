Abbandono dei rifiuti: mille controlli e 150 sanzioni in un anno

Oltre mille i controlli effettuati dagli ispettori ambientali di Abc nel corso del 2022 per contrastare il fenomeno dell'abbandono indiscriminato di rifiuti e della mancata raccolta differenziata dei materiali. L'anno appena trascorso infatti ha visto un'intensificazione dell'attività di vigilanza svolta dall'azienda speciale Abc e gli ispettori sono passati da due a nove unità. Il controllo si è concentrato soprattutto nelle aree del territorio comunale considerate più critiche e in cui è stata più frequente la "migrazione dei rifiuti" dopo l'introduzione del servizio di raccolta porta a porta.

Il bilancio conta 150 sanzioni elevate, di cui 22 verso utenze non domestiche. Il 69% delle multe ha inoltre riguardato cittadini residenti mentre il restante 31% utenti che non risultano residenti nel capoluogo e sono invece provenienti da comuni limitrofi. Ben 31 verbali sono stati effettuati in flagranza di reato, 112 sanzioni sono state invece emesse grazie all'ausilio delle fototrappole e sette infine sono scattate nelle aree servite dal nuovo servizio porta a porta in seguito ad attività ispettive sul contenuto delle buste abbandonate sul suolo pubblico. La sanzione prevista è di 300 euro, ma in quattro casi sono stati elevati verbali per 500 euro come previsto dal regolamento di polizia urbana.

Per contrastare l’abbandono di rifiuti ingombranti sono operativi a Latina tre centri di raccolta fissi, in via Bassianese, via Massaro e in località Chiesuola, e le Isole ecologiche itineranti.