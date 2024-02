Sanità: a Pontinia apre l’ambulatorio infermieristico di comunità

Apre a Pontinia l’ambulatorio infermieristico di comunità di Pontinia. L’inaugurazione è prevista per le 12.30 di oggi con il servizio attivo dalla giornata di venerdì 16 febbraio. Un’iniziativa annunciata dalla Asl di Latina che si inserisce nell’ambito della implementazione della rete degli Ambulatori Infermieristici di Comunità e nel processo di riorganizzazione dei servizi territoriali avviato dalla direzione dell’Azienda sanitaria locale pontina,

L’obiettivo “è quello di affrontare e gestire la sempre più crescente necessità di dare risposte appropriate alle persone affette da patologia cronica, in una popolazione nella quale la percentuale degli ultra 65enni ha raggiunto in ambito regionale il 23.18% mentre l’indice di vecchiaia è pari a 184,3. L’alta percentuale di popolazione anziana - spiegano dalla Asl -, incide in modo significativo sulla tipologia di bisogno sanitario pertanto in questo contesto ben si integra l’iniziativa di incrementare ed attivare gli ambulatori infermieristici di comunità con lo scopo di dare risposte assistenziali appropriate ai diversi bisogni della popolazione”.

A Pontinia l’ambulatorio infermieristico di comunità sarà attivo due giorni a settimana il mercoledì e il venerdì dalle 8.30 alle 13.

L’ambulatorio infermieristico di comunità: cosa è

L’ambulatorio infermieristico di comunità è quella struttura preposta all’erogazione di cure infermieristiche organizzate e gestite direttamente dal personale infermieristico; si colloca tra i servizi previsti nelle case di comunità, strutture che si caratterizzano per la promozione di un modello di intervento multidisciplinare, dove medico di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali, infermieri di famiglia e altri professionisti sanitari e sociali, lavorano e collaborano in modo integrato e sinergico per trovare soluzioni ai bisogni di salute del cittadino.

I servizi offerti dall’ambulatorio infermieristico di comunità

L’ambulatorio infermieristico di comunità è un servizio ambulatoriale organizzato e gestito da infermieri di comunità attivato allo scopo di:

- garantire la presa in carico dei cittadini fragili e con patologie croniche (percorsi diagnostico- terapeutici assistenziali) attraverso la continuità assistenziale tra ospedale e servizi sanitari territoriali (ambulatori, consultori, medici di medicina generale, medici specialisti e servizi domiciliari) - rispondere ai bisogni assistenziali del cittadino attraverso l’erogazione di prestazioni Infermieristiche generali e specializzate; - fornire alla cittadinanza un punto di ascolto sanitario che facilita l’orientamento e l’accessibilità ai servizi di promozione della salute, di prevenzione, di diagnosi e cura. Quali prestazioni eroga?

- medicazioni semplici

- rimozioni punti

- sostituzione e gestione del catetere vescicale

- istruzione alla gestione del catetere vescicale

- istruzione alle tecniche di somministrazione di terapia farmacologica e nutrizionale

- istruzione alla prevenzione e al trattamento delle lesioni cutanee croniche

- istruzione all’autocontrollo della glicemia

- istruzione ed educazione all’autogestione di stomie (urostomie, colostomie) e indicazioni per il disbrigo dell’iter amministrativo per la fornitura dei sistemi di raccolta

- educazione alla autogestione della terapia insulinica

- educazione alla autogestione della terapia farmacologica prescritta

- orientamento all’accesso e utilizzo dei Servizi Sanitari Aziendali

- rilevazione ed educazione alla rilevazione dei parametri vitali: pressione arteriosa, frequenza cardiaca, frequenza respiratoria.

- saturimetria non invasiva.

- introduzione catetere venoso periferico (ago-cannula)

- supporto a prestazioni di teleassistenza e telemedicina.

- supporto alla presa in carico delle patologie croniche/percorsi diagnostico/ teraputico/assistenziali.

- addestramento alla manutenzione e cura delle stomie (al termine dei lavori di ristrutturazione dello stabile).

Come si accede all’ambulatorio infermieristico di comunità

Alle prestazioni infermieristiche si accede attraverso il sistema di prenotazione presso i Recup. Le prestazioni erogate sono soggette a registrazione presso lo sportello Cup. Per le prestazioni terapeutiche e diagnostiche è necessaria la prescrizione del medico di famiglia. Sulla richiesta del medico deve essere specificato: “prestazione da eseguire presso l’ambulatorio infermieristico”. Alle prestazioni si accede direttamente durante l’orario di apertura o prenotando al numero 0773 6556641 dalle ore 8,00 alle ore 12,00.