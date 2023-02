Sanità: un ambulatorio infermieristico all’interno del Pat di Cisterna

Il servizio di ambulatorio infermieristico è ora attivo all’interno del Pat di via Monti Lepini a Cisterna. A darne notizia l’Amministrazione comunale. Il servizio viene svolto da lunedì a giovedì e sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19; venerdì e domenica solo dalle 15 alle 19.

Si può accedere tramite impegnativa del medico di medicina generale e/o comunque di medico del servizio sanitario regionale e appuntamento prenotato da sportello Cup o attraverso il numero unico 06.9939. Il paziente viene preso in carico ed effettua le medicazioni secondo un programma assistenziale concordato con gli infermieri del Pat.

Le prestazioni garantite sono le medicazioni semplici, la rimozione di punti di sutura, la sostituzione del catetere vescicale. La presa in carico dell’utente prevede l’apertura della scheda ambulatoriale infermieristica, che viene aggiornata ad ogni accesso, e dalla diaria in cui si descrive la valutazione del decorso delle cure.

“All’interno del servizio dell’ambulatorio infermieristico - spiegano dal Comune di Cisterna - è attivo un percorso dedicato per i pazienti che hanno eseguito una prima prestazione in urgenza (ad esempio la sutura di una ferita) presso lo stesso Pat al fine di completare il processo di presa in carico da parte della struttura. Le prestazioni infermieristiche vengono erogate in aggiunta a quelle non differibili svolte dal Pat con accesso diretto, per questo motivo, in caso d’emergenza sanitaria, l’orario della prestazione potrebbe subire uno slittamento su quanto stabilito nella prenotazione”.

“Come annunciato – affermano il sindaco Valentino Mantini e il delegato alla Sanità Francesco Maggiacomo – il PAT di Cisterna si sta arricchendo di servizi sociosanitari per la città. L’Ambulatorio Infermieristico è un importante contributo al miglioramento del benessere del paziente, garantendo un’assistenza aderente alle sue necessità una volta dimesso o come alternativa al ricovero ospedaliero. Ringraziamo la ASL di Latina e in modo particolare l’Infermiera Coordinatrice Sandra Rivas e gli infermieri del PAT che ora si occuperanno anche dell’Ambulatorio Infermieristico”.