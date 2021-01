Aprilia, trasporti potenziati per le scuole: variazioni per le nuove corse

Lievi variazioni per le nuove corse integrative del trasporto pubblico locale in orario scolastico ad Aprilia. L’annuncio da parte dell’Amministrazione comunale che ha spiegato come i cambiamenti, in vigore da oggi 26 gennaio, siano stati introdotti “sulla base del monitoraggio dell’effettiva fruizione del servizio nel corso della scorsa settima”.

Il nuovo servizio, implementato grazie ai fondi messi a disposizione dalla Regione Lazio per consentire un ulteriore decongestionamento del servizio in concomitanza, prevede infatti 24 nuove corse, attive su 9 linee, gestite direttamente da Astral.

“Di concerto con Astral abbiamo modificato alcuni orari alla luce dei bisogni rilevati e dell’utilizzo effettivo degli autobus da parte degli studenti – ha commenta l’assessora ai Trasporti Luana Caporaso –; ringrazio il personale dell’azienda regionale e la Regione Lazio per l’attenzione e la disponibilità mostrata. Aprilia è una delle città che ha ricevuto più corse aggiuntive, in considerazione del numero degli istituti superiori e delle esigenze della Città. Proseguiamo ora, anche nelle prossime settimane, a capire l’andamento del servizio, per intervenire in caso di nuove necessità rilevate”.

Qui di seguito le informazioni sulle nuove corse