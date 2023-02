Black out improvviso, disagi e code negli uffici del servizio demografico di via Ezio

Disagi e code nella mattinata di oggi, mercoledì 15 febbraio, presso gli uffici del servizio demografico del Comune di Latina in Via Ezio. La causa un black out elettrico, come ha spigato la stessa Amministrazione attraverso una nota.

“Per un disservizio della compagnia fornitrice di energia elettrica - si legge - questa mattina a sorpresa si è verificato un black out sulla rete presso gli uffici del servizio demografico in Via Ezio 36. Il servizio si scusa comunque per il disagio che è stato causato agli utenti”.

Tutte le persone che avevano appuntamento per questa mattina, conclude il Comune, “appena sarà ripristinata la corrente elettrica, saranno ricontattate dagli uffici per concordare a breve un’altra prenotazione”.