Pagamento dei bollettini più veloce anche in 16 uffici postali della provincia di Latina. Come fare

Pagamento dei bollettini più veloce nella provincia di Latina: per andare incontro alle esigenze dei cittadini, infatti, Poste Italiane mette a disposizione una corsia dedicata al pagamento dei bollettini di conto corrente anche in 16 uffici postali della provincia pontina.

Il servizio al momento è disponibile presso le tre sedi cittadine di Latina, in piazza dei Bonificatori, in viale della Stazione e in via Enrico Toti, e in altri 13 uffici postali provinciali: Aprilia e Aprilia 1 (via Lussemburgo), Castellonorato, Cisterna Di Latina, Fondi, Formia, Gaeta, Minturno, Pontinia, Priverno, Sabaudia, Scauri e Terracina.

L’operazione è prenotabile all’ingresso degli uffici tramite il totem per la gestione delle attese, tasto “Bollettini” o da remoto tramite PC sul sito www.poste.it, o da tablet e smartphone dalle APP “Ufficio Postale”, “BancoPosta” e “PostePay”. “Prenotando a distanza il sistema consente di ottenere due tipologie di ‘ticket elettronico’ da presentare all’ufficio postale: da un lato la voce ‘scegli data e ora’, per prenotare il proprio turno in un orario e in una data desiderata; dall’altro la voce ‘prendi il numero subito’, che permette di mettersi in fila ‘virtualmente’, pur non essendo fisicamente in un ufficio postale, e di conoscere il numero dei clienti in attesa per il servizio desiderato”.

Per prenotare sul sito www.poste.it e tramite l’App “Ufficio Postale” è sufficiente cliccare su “Cerca uffici postali e prenota”, inserire la località desiderata, individuare l’ufficio postale di interesse, cliccare sul tasto “Prenota” e, nella schermata successiva, scegliere il servizio “Bollettini”. Nel caso in cui si sia selezionata la voce “scegli data e ora” verrà generato un QR Code che, in caso di arrivo in ritardo o in anticipo rispetto all’orario della prenotazione, andrà “convalidato” all’arrivo al lettore ottico del gestore delle attese presente in sala per essere chiamato dal primo sportello libero. Scegliendo la voce “prendi il numero subito”, verrà generato invece un ticket elettronico, simile a quello emesso in ufficio postale, da presentare allo sportello.

Una volta ottenuto il ticket, sarà sufficiente recarsi nella sede di Poste Italiane precedentemente individuata e svolgere l’operazione prescelta.