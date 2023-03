In corso il restauro del misterioso mosaico pavimentale rinvenuto a Cisterna

E' in corso a Cisterna il restauro del mosaico pavimentale rinvenuto nell’ottobre 2021 negli uffici del cimitero comunale. Dopo i sopralluoghi e le autorizzazioni da parte della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio ed espletato l’iter per l’affidamento dei lavori, sono in corso di svolgimento gli interventi di restauro e consolidamento del mosaico, cosiddetto a “seminato”, raffigurante un teschio stilizzato, un bastone pastorale e una spada incrociati tra loro con la scritta G.E.P. non ancora decifrata, all'interno di una cornice a motivi floreali. In un secondo ambiente il mosaico presenta una croce greca, simile al simbolo dell’Ordine dei Cavalieri di Malta, iscritta all’interno di un cerchio. L’autore è attualmente ignoto mentre si ipotizza che l’opera sia stata realizzata intorno alla seconda metà del XIX secolo.

Un Qr Code stampato sul grande banner esposto sul portale d’ingresso del cimitero, consente di collegarsi alla sezione del sito web istituzionale dove poter conoscere i dettagli del progetto di restauro e visionare la galleria fotografica con il work in progress dell’intervento. L’incarico per i lavori è stata affidato a una ditta specializzata nel settore del restauro dei beni storico artistici, la Roberto Scalesse Tecnologie, e dopo un intervento di “spolveratura” e individuazione dei materiali attraverso microprelievi per indagini chimiche, attualmente sono in corso indagini per il reperimento di materiali idonei, per composizione e colore, quanto più simili agli originali per procedere a un consolidamento della manta di allettamento e, successivamente, delle tessere bianche e nere in pietra.

Oltre che con l’inquadratura da smartphone del qr code, è possibile seguire il work in progress collegandosi al sito internet comunale www.comune.cisterna.latina.it.