Premiati i Comuni Plastic Free: i 4 della provincia di Latina tra i più virtuosi in Italia

Sono state 111 le amministrazioni in tutta Italia ad aver ricevuto quest’anno il premio “Comune Plastic Free”, vale a dire il riconoscimento a forma di tartaruga ideato e promosso dall’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica. E di questi quattro sono nella provincia di Latina.

Un riconoscimento che viene assegnato a quelle amministrazioni che hanno superato una valutazione basata su 23 punti suddivisi su 5 pilastri: lotta contro gli abbandoni illeciti, sensibilizzazione del territorio, gestione dei rifiuti urbani, attività virtuose dell’ente e collaborazione con la onlus.

La cerimonia c’è stata lo scorso sabato 9 marzo a Milano e vi hanno partecipato diverse autorità, dal sindaco del capoluogo lombardo Giuseppe Sala, che ha ricevuto il premio per la prima volta, alla vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli. Mentre il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha affidato i suoi saluti ad un videomessaggio: “Il Governo è impegnato nel contrastare l'inquinamento da plastica con norme, leggi e finanziamenti anche alla ricerca - ha detto -, ma serve uno sforzo collettivo e tutti siamo chiamati a consumare meno, riducendo gli sprechi e recuperando materiali”.

Comuni Plastic Free più che raddoppiati

“In un biennio siamo passati da 49 a 111 Comuni Plastic Free, segno che l’impegno delle amministrazioni locali, sostenuto dai nostri volontari e referenti, si diffonde sempre più – ha dichiarato Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus –. Per il prossimo anno renderemo la partecipazione dei Comuni più agevole, digitalizzando le procedure. Ma la grande sfida che ci attende è quella dell’internazionalizzazione: varcheremo i confini nazionali con l’obiettivo, nei prossimi anni, di sensibilizzare sino ad un miliardo di persone, a partire dall’Europa”.

Quattro i Comuni Plastic Free in provincia di Latina

Dei 111 premiati, 7 Comuni hanno ottenuto il massimo delle “tre tartarughe”: Ferrara, Borgo Virgilio (Mantova), Legnago (Verona), Mogliano Veneto (Treviso), Tortora (Cosenza), Termoli (Campobasso) e Bacoli (Napoli). Nel Lazio sono state sei le amministrazioni che hanno ricevuto l’ambito riconoscimento di cui 4 nella provincia di Latina, la più premiata di tutta la regione. Due tartarughe sono andate a Sperlonga, una a Maenza, Pontinia e Sermoneta. Premiati anche i Comuni di Viterbo e Colleferro, in provincia di Roma. I riconoscimenti sono stati consegnati da Giammarco Palmieri, presidente della Commissione Ambiente di Roma Capitale.

Soddisfazione per il risultato è stato espresso dai referenti locali di Plastic Free che hanno accompagnato le amministrazioni pontine a Milano per ricevere il premio: per Maenza c’era il primo cittadino Claudio Sperduti con il referente di zona Gianfranco Iagnocco, per Sperlonga la vice sindaca Lorena Cogodda con Adriano Salvatori e Silvia Salvatori, per Pontinia l’assessora Maria Rita D'Alessio e la referente Daniela Lombardi; purtroppo non ha potuto partecipare alla cerimonia l’amministrazione di Sermoneta. “Il nostro obiettivo è quello di lavorare ulteriormente in questo anno per portare più comuni alla premiazione della prossima edizione - commentano i referenti locali di Plastic Free -, così come sarà grande l’impegno e ci saranno accorgimenti da parte delle amministrazioni già premiate per puntare al massimo obiettivo delle ‘tre tartarughe’”.