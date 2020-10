Coronavirus Aprilia, 202 tamponi sugli studenti in quarantena: riscontrato un positivo

Oltre 200 tamponi sono stati effettuati nella giornata di ieri ad Aprilia tra gli studenti delle scuole del territorio posti in isolamento precauzionale perché nella propria classe si è verificato un caso di positività al coronavirus. I test sugli alunni sono stati effettuati nella postazione drive in che è stata allestita presso l’area fiere di Campoverde. Secondo i dati diffusi nel pomeriggio di oggi dal Comune di Aprilia, a fronte dei 202 tamponi eseguiti, un solo studente è risultato positivo.

“Abbiamo chiesto alla Asl di poter prevedere ogni settimana una giornata di test riservata alle scuole, proprio per poter offrire un supporto più efficace ad istituti e famiglie – commenta il sindacoAntonio Terra –. Dall’avvio del nuovo anno scolastico il Comune ha assicurato la massima collaborazione agli istituti della nostra città: ogni mattina i dati condivisi con la Asl di Latina vengono vagliati e inviati alle direzioni scolastiche per una seconda verifica in merito eventuali casi positivi riscontrati nelle ultime ore. Al momento, la stretta collaborazione tra scuole, Comune e Asl ha dato i suoi frutti e non abbiamo riscontrato particolari criticità”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Intanto con il bollettino di oggi la Asl ha dato comunicazione di altri 31 casi nella città di Aprilia che resta una delle più attenzione in provincia in questa fase dell’emergenza coronavirus.