Il Coronavirus rallenta nelle scuole: 124 studenti positivi in provincia, 32 classi in quarantena

Il coronavirus rallenta la corsa nel scuole: è in discesa, infatti, il numero dei contagi in classe accertati alla fine di novembre nella provincia di Latina. A raccontare la situazione attuale il bollettino settimanale della Asl pontina che prende in considerazione il periodo tra il 24 e il 30 novembre.

Nel report sono infatti riportati 148 contagi totali, a fronte degli oltre 200 della scorsa rilevazione: nello specifico sono 124 le positività gli studenti, 18 quelle tra docenti ed altro personale scolastico. Le classi in quarantena sono passate invece da 53 a 32 attuali.

Il maggior numero dei casi si concentrano in particolare negli studenti al di sotto dei 14 anni e sono infatti 81; tra i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia, invece, si contano 21 casi, 22 tra i ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni. Sono poi 12 i docenti positivi, 5 gli educatori dell’infanzia e un collaboratore.