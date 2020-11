Coronavirus Aprilia: dipendente positivo all’Anagrafe, riaperti i Servizi Demografici

Sono stati di nuovo aperti al pubblico gli uffici dei Servizi Demografici ad Aprilia: a darne comunicazione nella mattinata di oggi, giovedì 26 novembre, è stato lo stesso Comune.

Il servizio era stato temporaneamente sospeso dopo la scoperta della positività al coronavirus di uno dei dipendenti dell’Anagrafe. “Tutti i locali in via dei Bersaglieri sono stati sanificati nel pomeriggio di ieri - aggiornano dall’Amministrazione -, mentre il personale entrato in contatto con il dipendente risultato positivo al coronavirus è stato posto in isolamento precauzionale a casa, come previsto dal protocollo di sicurezza Covid19 dell’Ente”.