Coronavirus, la variante inglese arriva ad Aprilia: positiva una famiglia

Nuovi casi di variante inglese nel territorio pontino. Dopo la famiglia di Sabaudia, questa volta i contagi riguardano un nucleo familiare della città di Aprilia, dove è positiva alla variante del virus, secondo il referto dello Spallanzani, una donna e sono poi risultati positivi anche il marito e i due figli grandi.

L'uomo in particolare questa mattina è stato ricoverato all'ospedale dei Castelli per una polmonite. La Asl di Latina intanto sta cercando di ricostruire i contatti della famiglia e ha avvitato un'attività di tracciamento in particolare nel luogo di lavoro della donna. L'attenzione è altissima in tutta la provincia e si cerca ora di limitare il più possibile la diffusione del contagio.