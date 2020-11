Nuovo Dpmc: l’autocertificazione per gli spostamenti, ecco quando serve

Con l’entrata in vigore del nuovo Dpcm del 3 novembre firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, torna anche l’autocertificazione per gli spostamenti su tutto il territorio nazionale. Il modulo è lo stesso già in uso dopo il decreto del 24 ottobre scorso. Nella provincia di Latina e nel Lazio l’autocertificazione si era già resa necessaria in seguito all'ordinanza emessa dalla Regione il 21 ottobre scorso che, tra le altre restrizioni, imponeva il coprifuoco dalla mezzanotte alle 5.

Dopo l’ultimo Dpcm, l’autocertificazione verrà richiesta in caso di controllo dalle forze di polizia per gli spostamenti dalle 22 alle 5 del giorno successivo in tutta Italia, e quindi anche nella provincia di Latina e nel Lazio che nella suddivisione in fasce del Paese è stato inserito nella cosiddetta “zona gialla”. Il modulo è necessario anche per gli spostamenti all'interno e tra le “zone rosse”. Tra le motivazioni che consentiranno gli spostamenti ci sono le comprovate esigenze lavorative; i motivi di salute e altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai decreti, ordinanze e altri provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio.

Come detto, il modulo, già disponibile sul sito del Viminale, è lo stesso che era stato predisposto in occasione del Dpcm del 24 ottobre e già utilizzabile per le ordinanze in vigore nelle Regioni dove era stata stabilita la restrizione. Si tratta di un modello standard dove i cittadini dovranno indicare i motivi dello spostamento. I controlli verranno fatti a campione e chi non riuscirà a dimostrare il motivo indicato nell'autocertificazione, verrà denunciato come successo anche durante il lockdown.