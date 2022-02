Coronavirus, 6.410 nuovi casi nel Lazio e 22 morti. Ancora in calo i ricoveri

Su un totale di 58.876 test si registrano oggi, venerdì 18 febbraio, nel Lazio 6.410 casi positivi. Una cifra stabile e in linea con l'andamento degli ultimi giorni. I decessi invece sono stati ancora 22 nelle ultime 24 ore, 12.596 i pazienti guariti dal covid. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,8%.

Confermato il calo dei ricoveri

Continua la discesa dei ricoveri: nell'arco di una giornata 45 in meno rispetto a ieri per un totale di 1,739 persone ricoverate in area medica nei nosocomi del Lazio, Le terapie intensive occupate da pazienti covid sono invece in tutto 158, sette in meno rispetto a ieri.

La distribuzione dei contagi nelle cinque province

Fra gli oltre 6mila contagi accertati nella regione, 4.848 sono nella provincia di Roma, di cui 2.823 solo nella città di Roma. Nel resto del Lazio invece i nuovi positivi sono 1.562. Di questi, 671 sono nella provincia di Latina dove si registrano anche cinque decessi, 454 sono a Frosinone dove è stata accertata una vittima del covid, 267 a Viterbo con due vittime e infine 170 a Rieti dove è stato segnalato un paziente deceduto.

Il bollettino del Lazio del 18 febbraio

Con l'aumento significativo dei guariti scende la quota di attuali positivi, che si attesta su 204.882. In isolamento domiciliare si trovano 202.985 persone, mentre i ricoveri in area covid sono complessivamente 1.739 e quelli in terapia intensiva 158. I decessi totali nei due anni di pandemia sono 10.273 su 1.027.968 casi trattati in tutto il Lazio.

Il punto sulla campagna vaccinale

Per quanto riguarda infine le vaccinazioni, l'assessorato alla Sanità della Regione ricorda, per coloro che sono guariti e non hanno ancora completato il ciclo vaccinale, l'importanza di effettuare il richiamo entro 120 giorni dalla guarigione. Intanto è stata superata la quota di 13 milioni e 100mila somministrazioni, con oltre 3,7 milioni di dosi booster effettuate pari al 78% di copertura della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono 143mila i bambini con prima dose.