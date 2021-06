Coronavrius Lazio: 210 nuovi casi. D'Amato: "Entro il 27 luglio ogni assistito avrà almeno una dose"

Il punto sui contagi, le somministrazioni, i ricoveri ospedalieri e i decessi per covid registrati nella regione. Annunciati nuovi open week anche per ragazzi 12-16 anni

Buone notizie nel Lazio sul fronte dei contagi e delle vaccinazioni. Su oltre 11mila tamponi molecolari e quasi 16mila antigenici, per un totale di 27mila test, si registrano 210 nuovi casi positivi (+13), i decessi sono 9 e i guariti 1.092. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'1,8% ma se si considerano anche gli antigenici scende allo 0,7%. Scendono ancora i pazienti ricoverati per covid (-47), che sono in tutto 750, mentre i posti letto covid in terapia intensiva occupati sono 126.

I contagi per provincia

Nel dettaglio, i casi a Roma città sono 93, nella provincia romana ammontano a 42 mentre nelle altre province del Lazio sono complessivamente 73. Di questi, 28 sono stati accertati dalla Asl di Latina, 7 a Frosinone, 38 a Viterbo e nessun caso invece a Rieti.

Il bollettino del Lazio del 5 giugno

Su 343.032 casi esaminati dall'inizio della pandemia ad oggi, 12.889 sono gli attuali cittadini positivi. Di questi, 750 sono ricoverati, 126 si trovano in terapia intensiva, mentre 12.013 sono in isolamento domiciliare. I deceduti sono stati complessivamente 8.213, 321.930 invece i pazienti guariti.

La campagna vaccinale

La campagna vaccinale della regione conta ad oggi oltre 3,6 milioni di somministrazioni: più di un adulto su due ha ricevuto almeno prima dose e uno su quattro ha terminato percorso vaccinale (qui il punto sulle vaccinazioni). "Entro il 27 luglio - annuncia l'assessore Alessio D'Amato - tutti gli assistiti del Lazio avranno avuto almeno una dose". L'assessore ha anche annunciato l'apertura di prossime date per gli Open Week e ha specificato che da venerdì 11 giugno sul portale salutelazio.it saranno disponibili le prenotazioni anche presso i medici di medicina generale. Dal 15 giugno inoltre la fascia di età 12-16 anni deve rivolgersi per la prenotazione al pediatra di libera scelta o al medico di medicina generale da cui è assistito. Previsti Junion Open Day in tutto il Lazio anche per 12-16enni. Il primo sarà a Rieti domani, 6 giugno.