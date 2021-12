Coronavirus, a Cisterna inaugurato il centro vaccinale. Dose booster per il sindaco Mantini

E’ stato inaugurato a Cisterna il nuovo centro vaccinale territoriale nel quartiere San Valentino. La prima a ricevere le dose di vaccino contro il coronavirus è stata la signora Silvana, mentre il sindaco Valentino Mantini ha atteso il suo turno all’interno della struttura per sottoporsi alla dose booster.

La cerimonia di inaugurazione del centro c’è stata nella mattinata di oggi, sabato 18 dicembre, alla presenza del direttore sanitario aziendale Laide Romagnoli, del direttore Asl distretto LT1 Belardino Rossi, del segretario regionale FIMMG Giovanni Cirilli e del primo cittadino.

“Il risultato raggiunto ci riempie di orgoglio – ha commentato Mantini -. L’apertura del centro vaccinale territoriale di Cisterna rappresenta un’implementazione dei servizi sanitari che la nostra comunità attendeva da tempo. Voglio ringraziare la Asl, i medici di medicina generale dell’Unità di Cure Primarie (UCP) di San Valentino, le associazioni di protezione civile di Cisterna: la sezione Mauro Zappaterreni - ODV, l’ANVVFC Vigili del fuoco in congedo sezione Franco Mancini, la Croce Rossa Italiana. Permettetemi anche di ringraziare i settori Lavori pubblici, Welfare e Protezione civile del Comune di Cisterna per lo sforzo profuso in questi giorni”.

“L’invito che rivolgo a tutta la cittadinanza è quello di vaccinarsi, unico strumento per uscire indenni dalla pandemia. Già da oggi è possibile prenotarsi sul sito della Regione Lazio

https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home e fare il vaccino nel nostro punto vaccinale territoriale, sito nel quartiere San Valentino, adiacente alla Sala del Regno dei Testimoni di Geova, con accesso da via Giovanni Falcone e da viale Adriatico”.