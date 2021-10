Coronavirus, a Cori scoperti contagi tra i giocatori di una squadra di calcio

Su 29 contagi totali rilevati nella Asl pontina nella giornata di ieri, lunedì 25 ottobre, ben 9 hanno riguardato il comune di Cori. Il dato si riferisce però a un focolaio che è stato scoperto dall'azienda sanitaria e che riguarda una squadra di calcio locale.

Al momento risultano contagiati dal virus il presidente della società e alcuni dei giovani giocatori della squadra. Si tratta di persone che erano vaccinate e che hanno contratto il covid in forma lieve. Le condizioni dei positivi non destano preoccupazione ma sul territorio è scattato un piano di controllo e monitoraggio per evitare che il contagio si allarghi.

Nella giornata di ieri sono stati sottoposti a test tutti gli atleti della società e probabilmente nelle prossime ore si conosceranno gli esiti delle analisi di laboratorio. La Asl ha inoltre provveduto a disporre la quarantena per tutte le persone che siano entrate in contatto con le persone contagiate.