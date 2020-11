Coronavirus Cori: tamponi rapidi a 120 studenti, quasi tutti negativi

Un drive in straordinario è stato allestito ieri, venerdì 20 novembre, a Giulianello; nel corso della giornata è stato, infatti, effettuato il test rapido per rilevare il coronavirus a 120 studenti di Cori.

"Le operazioni - commenta il sindaco, Mauro De Lillis - si sono svolte con la massima efficienza e regolarità. Grazie alla Asl, che di nuovo ha recepito le nostre richieste. Grazie ai volontari della Protezione Civile per il contributo e il sostegno dato, una vera garanzia per tutti noi. Grazie al corpo dei Vigili Urbani di Cori per l'ottimo lavoro. Insieme, abbiamo dato un buon servizio alla città".

Per quanto riguarda gli esiti, tutti sono risultati negativi al test rapido, salvo uno studente che ha registrato una lieve percentuale di positività. Sarà sottoposto al tampone molecolare e per la giornata di domenica è previsto il risultato definitivo. "Il test negativo registrato a più di 100 alunni - dice ancora il primo cittadino - ci rasserena e, soprattutto, deve dare fiducia all'attività scolastica in presenza. I nostri alunni frequentano una scuola sicura".

Nella giornata di ieri secondo i dati diffusi dalla Asl con il bollettino, 3 sono stati i n nuovi casi a Cori. ”La situazione generale non migliora, i casi continuano a crescere con numeri importanti. Non abbassiamo la guardia e l'attenzione, molto dipende da noi", raccomanda infine De Lillis.