Coronavirus Fondi, tra i nuovi positivi anche un neonato. A dicembre 186 nuovi contagi

Nuovo aggiornamento dal Comune di Fondi, che ieri, 28 dicembre, ha registrato sei nuovi contagi secondo quanto riportato nel bollettino della Asl. Tra i nuovi positivi c'è anche un neonato e altre cinque persone di 24, 34, 49, 56 e 62 anni, al momento tutti in isolamento in casa e in condizioni di salute discrete.

"Tra i pazienti dei giorni scorsi purtroppo - precisa il Comune - non manca chi si è aggravato sviluppando sintomi più importanti tali da richiedere il ricovero ospedaliero. Si tratta di una piccola percentuale di persone ma il dato conferma che bisogna continuare a tenere alto il livello di attenzione".

Nella città di Fondi il totale delle persone che hanno contratto il virus nel solo mese di dicembre ammonta a 186, alcune, con sintomi lievi, sono già uscite dall'isolamento.