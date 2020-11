Salgono i contagi anche a Fondi: dall'inizio di novembre 136 nuovi casi

Salgono i nuovi positivi nel comune di Fondi, che ieri, 14 novembre, ha contato 26 casi secondo il bollettino della Asl. L'amministrazione ha precisato che si tratta di diversi piccoli cluster che si sono sviluppati in ambito familiare.

Nel dettaglio, tra i 26 nuovi casi rientrano cittadini di tutte le età: tre sono molto giovani, tra gli 11 e i 12 anni; due rientrano nella fascia di età considerata più a rischio, 74-76 anni; tutti gli altri sono invece cittadini di mezza età. Per quanto riguarda invece la distribuzione nella città, i nuovi positivi risiedono sia in centro che in periferia e svolgono diverse professioni.

Il comune di Fondi sale così a 136 contagi nel solo mese di novembre ma molti sono anche i pazienti ormai negativizzati e guariti dal virus. "In questo delicato momento storico per la nostra città - commenta l'amministrazione - dobbiamo continuare a tenere alto il livello di attenzione fuori e dentro casa".

Intanto il sindaco Beniamino Maschietto ha incontrato nei giorni scorsi i dirigenti degli istituti della città analizzando i dati dei contagi avvenuti tra docenti e alunni e stabilendo che al momento non ci sono allarmi. Le scuole pertanto restano aperte.