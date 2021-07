Coronavirus Fondi, un altro drive in per i tamponi rapidi all’ospedale San Giovanni di Dio

L’annuncio da parte della Asl: la struttura operativa dal lunedì al venerdì sempre su prenotazione. La città di Fondi attenzionata in questi giorni dopo la scoperta del focolaio in un campeggio

Una nuova postazione drive in per i test antigienici per rilevare il coronavirus è stata istituita a Fondi presso l’ospedale San Giovanni di Dio. A darne notizia la stessa Asl attraverso una nota. La struttura, attiva da oggi, sarà operativa dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30. Verranno effettuati tamponi antigenici (rapidi) la cui risposta potrà essere scaricata sullo smartphone con la stessa procedura degli altri drive-in.

L'accesso alla postazione per i test, lo ricordiamo, è regolato da prenotazione obbligatoria che potrà essere effettuata con prescrizione medica elettronica riportante il codice del Tampone Antigenico, e scegliendo la sede “Ospedale di Fondi” al seguente link: https://concorsi.ausl.latina.it/covid19/drivein.jsf. L’avvenuta prenotazione verrà confermata con un sms che indicherà anche l’orario a cui presentarsi a cui presentarsi.

Proprio la città di Fondi in questi giorni è particolarmente attenzionata dopo la scoperta di un focolaio in un campeggio sul litorale. Dopo i primi 9 casi rintracciati dalla Asl è stata avviata uno screening a tappeto: nella prima giornata di test, ieri, non è stato riscontrato nessun positivo. Oggi è invece arrivato l’appello dell’assessore alla Sanità della Regione Alessio D’Amato a fare i test, proprio per rendere più agevoli le operazioni di tracciamento, “E’ necessario che vengano fatti i tamponi a tutti gli utenti individuati dalla Asl di Latina - ha detto -. Rivolgo un invito a sottoporsi ai test e ad aiutare i nostri operatori nell’attività di tracciamento”.