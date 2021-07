Coronavirus, cluster nel camping di Fondi: pochi turisti si presentano allo screening

Screening sanitario per la ricerca del Covid all'interno del camping di Fondi dove in questi giorni sono stati scoperti 9 positivi tra gli ospiti della struttura. Gli operatori della Asl erano pronti ad effettuare più di 600 test, tra turisti e operatori del camping, ma molti ospiti, tra cui diversi contatti dei primi contagiati, hanno snobbato i tamponi. Solo 247 le persone che si sono presentate ieri, 28 luglio, tra cui tutti gli operatori che lavorano nel campeggio, circa 60.

I risultati hanno dato esito negativo. Ma la Asl è riuscita a contattare telefonicamente anche chi era già ripartito, scoprendo così che i positivi al Covid sono saliti complessivamente a 15. All'interno della struttura ricettiva sono ora scattate alcune misure di sicurezza. In particolare sono state sospese le attività comuni, come l'animazione, ed è stato interdetto l'uso della piscina. Il camping inoltre è chiuso per nuovi turisti in entrata: nessun esterno al momento può entrare e gli ospiti in proncinto di ripartire dovranno sottoporsi a tamponi. Misure che resteranno in vigore almeno fino a quando non sarà monitorata la situazione e non si avrà certezza che non ci siano altri positivi nella struttura.

"I nove casi della struttura ricettiva - spiegano dal Comune - non figurano nel bollettino giornaliero in quanto appartenenti ad altra Asl. Le persone sono state isolate e si trovano in buone condizioni di salute.Da oggi, e fino a nuova comunicazione, sarà possibile effettuare test antigenici rapidi e molecolari anche presso l'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi".