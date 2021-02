Coronavirus Fondi, 21 nuovi positivi tra cui un neonato. Comune: “Fase delicata serve prudenza”

Sono 21 i nuovi casi di coronavirus oggi, mercoledì 3 febbraio, a Fondi. Il dato comunicato nel pomeriggio dalla Asl con il bollettino giornaliero. Si tratta del dato più alto registrato nelle ultime 24 ore nei comuni del territorio pontino dove sono 97 i contagi totali.

Un picco se si calcola che due soli nuovi positivi erano stati riscontrati a Fondi nei primi due giorni di febbraio; erano stati, invece, 324 i contagi in tutto il mese di gennaio.

Maggiori informazioni sui casi di oggi sono state fornite dal Comune che ha fatto sapere come tra i nuovi positivi ci sia anche un neonato. Contagiati anche 6 under 35, 11 persone di mezza età e 3 over 70.

“In questa delicata fase si raccomanda prudenza, distanziamento e scrupoloso rispetto delle restrizioni previste in zona gialla, anche e soprattutto durante le visite private ad amici e familiari” ha detto l'Amministrazione comunale di Fondi rivolgendo il suo appello ai cittadini.