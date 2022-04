Coronavirus, si stabilizza la curva: 731 casi, muore un paziente di Terracina

Tornano stabili i contagi Covid dopo le giornate di lunedì e martedì, rispettivamente con picchi verso il basso e poi verso l'alto per via dei recuperi del fine settimana. Il bollettino della Asl riporta infatti 731 nuovi casi, accertati su 3.328 test. Il rapporto tra positivi e tamponi si attesta dunque sul 22% circa.

Nel dettaglio, Latina conta ancora 208 contagi,141 ne registra invece il comune di Aprilia, poi di seguito un solo caso a Bassiano e tre a Castelforte,36 invece a Cisterna, 17 a Cori, 22 a Fondi,41 a Formia, 22 anche a Gaeta e 12 a Itri; 9 casi sono poi a Lenola, 4 a Maenza, 8 a Minturno,2 a Monte San Biagio e 8 anche a Norma, 18 a Pontinia, uno a Ponza, 14 a Priverno, 3 a Prossedi,8 a Roccagorga, 2 invece a Rocca Massima e uno a Roccasecca dei Volsci, ancora 28 i casi registrati a Sanaudia e 16 quelli nel comune di San Felice Circeo, 8 a Sermoneta, 30 a Sezze, 27 a Sonnino, uno a Sperlonga, 3 a Spigno Saturnia, 35 a Terracina, 2 a Ventotene. Per un totale di 9.653 casi dall'inizio di aprile.

C'è purtroppo un altro decesso, il sesto in questa prima parte del mese. Si tratta di un paziente di 68 anni che era residente a Terracina, non vaccinato. Non ci sono però nuovi ricoveri al Goretti mentre le guarigioni notificate ammontano a 240 e sono 48 infine le somministrazioni di vaccino, tutte alla popolazione over 12.