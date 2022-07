Coronavirus: ancora 1.358 contagi in provincia, oltre 15.500 dall'inizio di luglio

Corre veloce il contagio da Covid sotto la spinta delle sotto varianti di Omicron e dopo il picco di quasi 2mila casi registrati ieri, oggi, 13 luglio, i positivi sono 1.358. A questi si aggiungono però altri 123 casi non conteggiati nel bollettino dell'azienda sanitaria perché riferiti a persone residenti fuori provincia e dunque in carico ad altre Asl, per lo più turisti. I test di riferimento sono stati 4.353 e il rapporto tra positivi e tamponi sale al 31% circa.

A trainare la curva verso l'alto sono ancora i dati che provengono dalla città capoluogo: Latina conta infatti 322 nuovi contagi, seguita dai 191 di Aprilia. Altri 3 casi sono poi a Bassiano, 5 nel comune di Castelforte, 84 invece a Cisterna, 25 a Cori, 48 a Fondi e ancora 68 a Formia, 46 a Gaeta e 22 a Itri; 5 casi sono stati inoltre accertati a Lenola, 8 a Maenza, 44 nel comune di Minturno, 11 a Monte San Biagio, 14 a Norma, 45 a Pontinia; a Priverno i contagi sono invece 23, 14 a Roccagorga, 5 a Rocca Massima e uno a Roccasecca dei Volsci; 62 sono poi i positivi a Sabaudia e 27 a San Felice Circeo, 12 a Santi Cosma e Damiano, 29 a Sermoneta, 58 nel comune di Sezze e 19 in quello di Sonnino, ancora 4 a Spigno Saturnia e 162 a Terracina, uno infine a Ventotene. Dall'inizio di luglio sono già 15.522.

Nove sono invece i decessi dall'inizio del mese legati al virus, nessuno registrato nelle ultime 24 ore. Le notifiche di guarigione riportate sul bollettino dell'azienda sanitaria ammontano poi a 200 mentre sono due i pazienti ricoverati in provincia. Le vaccinazioni infine sono state 63, la gran parte delle quali quarte dosi.