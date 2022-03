Coronavirus, in provincia si registrano altri 329 contagi e una vittima

Sono 329 i nuovi contagi Covid scoperti fra i residenti dei comuni pontini nella giornata di oggi, lunedì 14 marzo, su un totale di 2.367 test effettuati. C'è anche un nuovo decesso ma nessun ricovero ospedaliero.

Nel dettaglio, 86 i casi a Latina, 40 invece ad Aprilia, 5 a Castelforte, 17 a Cisterna, 8 a Cori,15 a Fondi, 31 a Formia, 14 a Gaeta e 2 nel comune di Itri; ancora uno a Lenola, 9 a Minturno, 2 rispettivamente a Monte San Biagio e Norma, 4 a Pontinia e altrettanti a Ponza, 9 anche a Priverno, uno a Prossedi, 5 a Roccagorga, uno a Roccasecca dei Volsci; sono poi 13 i contagi registrati a Sabaudia, 3 invece nel comune di San Felice Circeo, uno a Santi Cosma e Damiano e 3 anche a Sermoneta, 13 invece a Sezze e 16 a Sonnino, 24 infine a Terracina. Il conto totale nelle prime due settimane di marzo arriva così a quota 7.525.

Non ce l'ha fatta un paziente di Itri che aveva 84 anni e non era vaccinato. Sale così a 18 il bilancio delle vittime nel mese di marzo e a 825 il numero complessivo dei decessi legati al virus dall'inizio della pandemia ad oggi.

Il bollettino della Asl non riporta poi nuovi ricoveri ospedalieri mentre sono appena 46 i pazienti guariti e solo 37 le vaccinazioni totali, tutte effettuate in età pediatrica, per la precisione 12 prime dosi e 25 seconde.