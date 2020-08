Coronavirus, altri positivi: oltre al bagnino di Sabaudia, un indiano e un uomo di Sermoneta

Sono tre nelle uiltime 24 ore i casi di coronavirus registrati ancora in provincia di Latina, al momento tutti trattati a domicilio. I contagi sono distribuiti nel comune di Sabaudia (2) e nel comune di Sermoneta. Nello specifico, come segnalato dall'assessorato regionale alla Sanità, uno dei due casi di Sabaudia è il secondo bagnino che era già stato segnalato nella giornata del 1° agosto, in servizio al Lido Azzurro, e che non era evidentemente conteggiato nel bollettino Asl di ieri.

Oltre al bagnino c'è un altro uomo di Sabaudia, un cittadino indiano con link epidemiolgico legato a casi già noti e isolati, e il caso poi di un uomo individuato come positivo in accesso al pronto soccorso.

Il totale dei contagi sul territorio pontino sale quindi a 613, con indice di prevalenza (vale a dire i contagi ogni 10mila abitanti) pari a 10,66. Si registrano poi altri tre pazienti guariti e negativizzati che fanno salire il totale a 527. Fermi a 37 invece i decessi, mentre gli attuali positivi arrivano a 49, di cui 21 trattati a domicilio. Nessuno dei pazienti covid è però ricoverato in Terapia intensiva.

La Asl comunica che da domani, lunedì 3 agosto, sarà attivo al Padiglione Porfiri (presso l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina) con ingresso su viale Michelangelo, il drive-in per effettuare i tamponi naso faringei nei confronti delle persone che hanno avuto contatti con i positivi del focolaio di Sabaudia e di Latina (locali e spiaggia). Potranno accedere alla postazione solo le persone contattate dal servizio di Igiene di Pubblica sicurezza. Le altre persone saranno invece programmate in altra data. "Chi non lo avesse ancora fatto - spiega la Asl - è invitato a chiamare il numero verde emergenza covid 800.118.800".