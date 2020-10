Coronavirus, ancora 124 contagi in provincia e un altro morto. Ottavo decesso in otto giorni

Sono ancora 124 i casi di positività riscontrati nella provincia di Latina e distribuiti oggi, 26 ottobre, su 21 comuni. Il maggior numero di contagi si registra nel capoluogo, che conta 27 nuovi tamponi positivi che si aggiungono ai 48 di domenica 25.

Altri 17 contagi poi nel territorio di Aprilia, uno a Castelforte, 19 a Cisterna, due a Cori, tre a Fondi, sei a Formia, 15 a Gaeta, uno a Maenza, due a Minturno, uno a Norma, tre a Priverno, tre a Roccagorga, tre a Sabaudia, uno a San Felice Circeo, due rispettivamente a Santi Cosma e Damiano, Sezze, Sonnino, uno a Sperlonga e Spigno Saturnia e 12 a Terracina.

Si registra purtroppo anche oggi il decesso di un altro paziente, residente nel comune di Cisterna. Salgono così complessivamente a 49 i morti per covid registrati in provincia. Una curva, anche quella dei decessi, che continua a salire. Sono infatti otto i pazienti deceduti negli ultimi otto giorni.

Per quanto riguarda i numeri, i casi totali dall'inizio della pandemia ad oggi sono stati 2904, con un indice di prevalenza che è arrivato a toccare quota 50,48. Gli attuali positivi sono dunque 2028, con 1896 persone seguite in isolamento domiciliare e 132 pazienti ricoverati. Sono 12 invece, nelle ultime 24 ore, i guariti, che in totale raggiungono la cifra di 827.