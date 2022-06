Coronavirus, 256 nuovi contagi ma con meno test. Il rapporto tra positivi e tamponi schizza al 32,9%

Scendono a 256 i contagi da Covid registrati in provincia di Latina nelle ultime 24 ore, dopo i picchi della settimana precedente. I test effettuati sono però appena 778 e il rapporto tra positivi e tamponi schizza dunque a quota 32,9%. Il totale dei casi dall'inizio del mese ad oggi ammonta invece a 8.741.

Nel dettaglio della distribuzione per i singoli comuni, la sola città di Latina conta la metà dei positivi accertati, ben 130 in un solo giorno. Ne registra invece 40 il comune di Aprilia e a seguire 4 a Castelforte, 2 a Cisterna, 3 a Cori, 2 a Fondi, 5 a Formia, 3 a Gaeta e uno a Itri; altri 5 casi sono poi a Minturno, uno solo nel comune di Norma, 3 a Pontinia, 15 a Priverno, 12 a Sabaudia, 4 a San Felice Circeo, 3 a Santi Cosma e Damiano, 5 a Sermoneta, 9 a Sezze, 2 a Sonnino e poi 7 nel comune di Terracina.

Per il quinto giorno consecutivo non sono riportati sul bollettino della Asl nuovi decessi legati al virus, fermi a tre dall'inizio di giugno. Restano a zero anche i ricoveri ospedalieri mentre le nuove guarigioni sono state in totale 59 e 15 le dosi di vaccino somministrate, di cui 13 quarte dosi.