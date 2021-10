Coronavirus, 20 casi in 11 comuni della provincia. In un giorno 2 ricoveri e zero decessi

I dati resi noti dalla Asl con il bollettino che analizza la situazione attuale nel territorio pontino. Nei primi giorni del mese 241 contagi, in calo rispetto a settembre

Resta costante rispetto alle scorse 24 ore il numero dei nuovi casi di coronavirus nella provincia di Latina: il bollettino diffuso nella tarda mattinata di oggi, demonica 10 ottobre, dalla Asl riporta 20 contagi, dopo che ieri erano stati 22. In totale in questi primi dieci giorni del mese di ottobre ne sono stati registrati 241, con un media di circa 24 quotidiani, in calo rispetto ai 30 quotidiani di settembre.

Le nuove positività di oggi sono distribuite in undici diversi comuni del territorio pontino: un quarto del totale (5) sono nella città di Aprilia, altre 3 invece a Latina e 2 rispettivamente a Formia, Lenola e Sermoneta; un solo caso, infine, è stato accertato nei centri di Cisterna, Cori, Fondi, Itri, Sezze e Terracina.

Da oltre tre settimane, e questa continua ad essere la buona notizia, segno che la campagna vaccinale sta avendo i suoi effetti, non si registrano decessi, mentre nelle scorse 24 ore sono stati 2 i nuovi ricoveri effettuati (anche questo un dato in calo nelle ultime settimane) e 10 le guarigioni notificate.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, infine, ieri sono state 1.430 le dosi somministrate in tutta la provincia di Latina.