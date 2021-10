Coronavirus Latina: stabile la curva con 23 casi in provincia. Nessun decesso e nessun ricovero

Il bollettino della Asl che aggiorna sulla situazione nel territorio pontino dove da oltre tre settimane non si registrano decessi. Un solo guarito nel ultime 24 ore

Per il terzo giorno consecutivo la curva dei contagi da coronavirus si mantiene stabile nella provincia di Latina: oggi, lunedì 11 ottobre, sono 23 i nuovi casi comunicati dalla Asl con il bollettino, distribuiti tra sette comuni, dopo i 20 di ieri e i 22 di sabato. In totale dall’inizio del mese sono 264 le positività registrate in tutto il territorio pontino, con una media di 24 ogni giorno.

Del totale dei contagi di oggi, quasi la metà sono concentrati nella città capoluogo, Latina (9), mentre 4 ne sono stati accertati ad Aprilia; altri tre sono rispettivamente a Cisterna e Cori, 2 a Terracina e uno nei comuni di Sermoneta e Sezze.

Si allunga la sica di giorni senza decessi legati al coronavirus in provincia, che sono 23, e nelle scorse 24 ore non è stato effettuato neanche un ricovero, mentre è stata notificata una sola guarigione.

Infine, per quanto riguarda la campagna vaccinale, sono state poco più di mille (per la precisione 1.057) le dosi somministrate.