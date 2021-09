Coronavirus Latina: in provincia 35 nuovi contagi. Ma nessun decesso e nessun ricovero

Il punto della situazione con il bollettino della Asl: da inizio mese zero decessi nel territorio pontino. Quasi 1400 le vaccinazioni in un giorno

Si mantiene stabile rispetto all’andamento del mese di settembre la curva dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina: i nuovi casi che sono stati comunicati oggi, domenica 12 settembre, dalla Asl con il consueto bollettino sono infatti 34. E le positività totali riscontrate in tutto il territorio dall’inizio del mese sono state 405, con una media, appunto, di quasi 34 ogni giorno; un dato in calo rispetto al mese di agosto (quasi 43 casi giornalieri di media) che ha visto la curva conoscere una lieve ripresa se confrontata con le settimane precedenti.

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, i numeri più alti arrivano come spesso accade dai grandi centri della provincia: sono, infatti, 7 i casi a Latina, uno in meno ad Aprilia e 5 a Terracina; 3 contagi sono invece stati accertati a Cori e Lenola, 2 nei comuni di Formia, Sabaudia e Sezze e uno infine a Cisterna, Gaeta, Monte San Biagio e Pontinia.

Cresce il numero dei giorni senza decessi, che sono 12 in provincia; anche nel bollettino di oggi, infatti, non ne vengono riportati di nuovi; nessun ricovero di pazienti positivi (sono stati 8 in tutta la settimana) c’è stato poi nelle scorse 24 ore mentre le guarigioni notificate sono state 5.

Infine, i dati sulla campagna vaccinale: nella giornata di ieri sono state somministrate in provincia di Latina 1.381 dosi.