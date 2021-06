Coronavirus Latina, 9 contagi in provincia. Doppio zero di decessi e ricoveri

Il bollettino diffuso dalla Asl: nuovi casi in calo rispetto ai 40 di ieri; quasi 6mila le vaccinazioni in un giorno

Sali e scendi della curva dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina: sono 9 quelli riportati nel bollettino di oggi, domenica 13 giugno, che ha diffuso la Asl. Un brusco calo rispetto ai 40 che erano stati notificati ieri, con quello di oggi che è il dato più basso della settimana.

In questa prima parte del mese di giugno sono state in totale 241 le positività riscontrate tra i residenti del territorio pontino, con una media di 18 ogni giorno (a maggio la media era stata di 67 casi giornalieri).

La maggior parte dei contagi di oggi sono concentrati nel territorio di Cisterna (6), gli atri sono stati registrati nei comuni di Latina, Norma e Sezze. Nessun decesso nelle scorse 24 ore (i morti totali nel mese sono stati 15, anche se in alcuni casi si è trattato di notifiche di decessi avvenuti nelle scorse settimane). Zero anche i ricoveri, per il terzo giorno consecutivo; i guariti, invece, sono stati 32.

La campagna vaccinale

Procede spedita la campagna vaccinale che nelle scorse 24 ore ha raggiunto un altro dato importante, quello delle 5734 somministrazioni in un giorno. In totale sono state superate le 300mila vaccinazioni, con 95mila persone che hanno ricevuto anche la seconda dose.