Coronavirus Latina: 61 casi in provincia, zero decessi. Oltre 4mila vaccinazioni in un giorno

Si mantiene stabile rispetto alle scorse 24 ore la curva dei contagi da coronavirus in provincia di Latina: sono 61 i nuovi casi comunicati oggi, venerdì 14 maggio, dalla Asl con il consueto bollettino, appena due in meno rispetto alla giornata di ieri. Sono 1355 le positività accertate tra i residenti del territorio pontino dall’inizio del mese di maggio, con una media di poco inferiore 97 ogni giorno, in calo rispetto al mese di aprile quando i casi giornalieri sono stati in media 144.

Coronavirus Latina: la distribuzione dei contagi

I contagi di oggi sono distribuiti tra 14 diversi comuni della provincia; il dato più alto arriva da Cisterna con 14 nuovi casi, 10 sono invece a Latina città; altri 9 bene sono stati registrati invece nel territorio di Terracina e 8 in quello di Fondi; 5 sono poi ad Aprilia e 3 a Sabaudia, 2 ancora rispettivamente a Monte San Biagio, Pontinia, Sezze e Sonnino, uno infine a Castelforte, Formia, Lenola e San Felice Circeo.

Coronavirus Latina: nessun decesso, 4 i ricoveri

Per il secondo giorno consecutivo, nel bollettino della Asl non sono riportati nuovi decessi che restano 20 in totale dall’inizio del mese di maggio. Nelle scorse 24 ore sono stati 204 le guarigioni mentre 4 i ricoveri di pazienti risultati positivi che fanno salire il totale ad 83 nelle prime due settimane del mese.

La campagna vaccinale

Altro dato record per le vaccinazioni nella provincia di Latina: 4161 quelle che sono state effettuate nelle scorse 24 ore e che hanno fatto salire il totale da inizio campagna, secondo il dato aggiornato da Salute Lazio alle 12 di oggi, a quasi 180mila, con quasi 60mila persone che hanno ricevuto anche la seconda dose.