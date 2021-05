Coronavirus Latina: 15 casi in provincia, il dato più basso da ottobre. Nessun decesso

Brusco calo della curva dei contagi in provincia come non era mai accaduto dall’inizio della seconda ondata. Per il sesto giorno consecutivo non ci sono vittime. Tutti i dati

Brusco calo della curva dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina: sono 15 quelli riportati nel bollettino di oggi, martedì 18 maggio. Si tratta del dato più basso dall'inizio di ottobre ad oggi, su cui pesa con ogni probabilità anche il numero inferiore rispetto ai giorni precedenti di tamponi che sopno stati fatti e processati nel fine settimana (ieri i casi erano stati 48). Superano lievemente quota 1600 (sono 1602) i casi totali nel mese di maggio che ha fatto registrare comunque una riduzione del numero dei positivi accertati rispetto ai mesi precedenti; basti pensare che la media giornaliera dei casi in questo mese è 89, mentre ad aprile era di 144.

Coronavirus Latina: la distribuzione dei contagi

Sono solo 8 i comuni della provincia in cui nelle scorse 24 ore sono state accertate delle positività al Covid-19; un terzo dei 15 totali (5) sono a Fondi, 3 a Minturno, 2 a Cisterna e poi uno rispettivamente nei centri di Formia, Gaeta, Latina, Pontinia e Terracina.

Coronavirus: provincia senza decessi da 6 giorni

Continua ad arrivare dal numero delle vittime la buona notizia per la provincia di Latina: nessun decesso è contenuto nel bollettino di oggi come era accaduto anche nei cinque giorni precedenti. Restano dunque 20 le morti legate al Covid-19 dall’inizio del mese, altro dato che ha fatto registrare un importante calo nel mese in corso. Come lo stesso accade anche per i ricoveri: sono 4 quelli effettuati nelle scorse 24 ore che fanno salire il totale di maggio a 96. Nel bollettino sono riportati poi anche i 276 nuovi guariti in provincia.

La campagna vaccinale

Procede spedita, infine, la campagna vaccinale nel territorio pontino: ieri sono stati 2871 le dosi somministrate in un giorno. La Asl di Latina è vicina ora all’obiettivo delle 200mila vaccinazioni (alle 12 di oggi sono poco quasi 192mila), mentre oltre 63mila persone hanno ricevuto anche la seconda dose completando il ciclo vaccinale.