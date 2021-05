Coronavirus Latina, 47 nuovi casi in provincia e nessun decesso. Quasi 400 guarigioni

Sono numeri che confermano un rallentamento della corsa del coronavirus nella provincia di Latina, quelli che emergono dal bollettino della Asl di oggi, mercoledì 19 maggio. I nuovi casi riportati sono 47 dopo i 15 di ieri che era stato il dato più basso dall’ottobre scorso. Le positività riscontrate tra i residenti del territorio pontino da inizio mese sono 1649, con una media di quasi 88 ogni giorno, in forte decrescita se si pensa che in tutto il mese di aprile la media giornaliera era stata di 144 casi, con 4342 totali.

Tornando al dato attuale, i 47 nuovi casi di oggi sono stati accertati in 12 diversi comuni; solo 16 sono ad Aprilia, mentre altri 8 nel capoluogo e 7 a Fondi; 5 contagi sono stati accertati a Terracina, 2 poi rispettivamente a Minturno, Sezze e Sonnino e uno infine a Cisterna, Cori, Formia, Monte San Biagio e Roccagorga.

L’altro dato in netto calo rispetto alle settimane precedenti è quello delle vittime: da una settimana, infatti, la Asl non dà notizie di decessi che dall’inizio del mese restano 20. In riduzione anche il numero dei ricoveri: 2 ieri che fanno salire il totale nel mese in corso a 98 (ad aprile 100 ricoveri erano stati effettuati nei soli primi cinque giorni del mese). Boom di guarigioni notificate, poi, nelle scorse 24 dall’Azienda sanitaria locale, ben 389.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale ieri sono state 3100 le somministrazioni effettuate in un giorno; da dicembre sono arrivate a 195mila con oltre 64mila persone che hanno completato il ciclo di vaccinazione con entrambe le dosi.