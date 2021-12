Coronavirus Latina: 251 nuovi casi in provincia. Due decessi e 5 ricoveri in un giorno

Dopo il picco di ieri (351 nuovi positivi) scende nel giorno della Vigilia di Natale il numero dei nuovi contagi da coronavirus nella provincia di Latina, anche se rimangono al di sopra della soglia dei 200: sono 213 i casi comunicati dalla Asl con il bollettino di oggi, 24 dicembre, in cui sono però riportati anche due altri due decessi. Continua a correre il Covid-19 nel territorio pontino in questo mese di dicembre che ha fatto registrare una ripresa dei contagi, molti dei quali scoperti, soprattutto negli ultimi giorni, anche grazie ad un numero più alto di test che i cittadini in questi giorni stanno svolgendo anche per poter trascorrere le festività in maniera più sicura. Resta il fatto che i casi totali in questi 24 giorni in provincia sono arrivati a 4.430 con una media di 184, 5 ogni giorno (a novembre erano in media 68 ogni giorno)

Da segnalare le 80 nuove positività che sono state accertate nella città capoluogo, Latina, a cui si aggiungono le 39 di Aprilia e le 21 di Cisterna; altri 18 contagi sono poi stati riscontrati a Sezze, 8 a Fondi, 7 a Formia, 6 a Priverno e Terracina, 5 ancora a Roccagorga, 4 a Norma, Pontinia e Sabaudia, 2 a Maenza, Monte San Biagio e Sermoneta, uno infine a Cori, Gaeta, Minturno, Procedi e Roccasecca dei Volsci.

Come detto sono due i decessi di cui ha dato notizia oggi la Asl, di altrettanti che erano residenti ad Itri e Latina; dall’inizio del mese il totale sale così a 23; nelle scorse 24 ore poi sono stati 5 i nuovi ricoveri e 80 le guarigioni notificate.

Per quanto riguarda le vaccinazioni nella giornata di ieri ne sono state effettuate in totale su tutto il territorio pontino 6.395; mello specifico sono state somministrate 3.563 terze dosi, 243 prime dosi e 589 seconde.