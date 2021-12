Coronavirus Latina, altro picco in provincia: 351 contagi in un giorno. Due i decessi

Altro picco di contagi da coronavirus nella provincia di Latina: l’antivigilia di Natale fa registrare, infatti, uno dei dati più alti di questo 2021: sono 351 i nuovi casi comunicati dalla Asl con il consueto bollettino oggi, giovedì 23 dicembre (esattamente una settimana fa erano stati 375). Superano così quota 4mila le positività accertate in tutto il mese di dicembre nel territorio pontino (sono 4.217) con una media di oltre 183 ogni giorno (più del doppio di novembre quando i contagi totali erano stati poco più di 2mila con una media di quasi 68 ogni giorno).

I casi di oggi sono stati registrati in 23 diversi comuni della provincia con un nuovo balzo in avanti della curva soprattuto nella città capoluogo: a Latina nelle scorse 24 ore sono stati addirittura 152; altri 43 se ne contano ad Aprilia, 31 a Cisterna e 24 a Terracina. Poi 18 ne sono stati accertati a Sabaudia e 16 a Sezze; 13 sono invece a Formia e 10 a Gaeta. Sono 7 a Fondi, 6 a Minturno, San Felice Circeo e Sermoneta; 3 sono a Castelforte , Pontinia e Santi Cosma e Damiano, 2 a Monte San Biagio e Norma e uno infine a Itri, Lenola, Ponza, Priverno, Roccagorga e Sperlonga.

Nel bollettino sono poi riportati anche due decesi, di altrettanti pazienti di Formia e Terracina (in totale dall’inizio del mese sono 21); nelle scorse 24 ore è stato poi effettuato un nuovo ricovero mentre le guarigioni notificate sono state 101.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, ieri in totale sono state 4.574: per la maggior parte dei casi si tratta di terze dosi, 3.813 in tutta la provincia, mentre sono state 304 le prime dosi e 457 le seconde.